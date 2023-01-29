أمانة الباحة توقع عقود مشروعات استثمارية في ملتقى “فرص”

المناطق_الباحة

وقّعت أمانة منطقة الباحة عقود مشروعات استثمارية نوعية، وذلك خلال فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأسبوع الماضي في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وقالت الأمانة إن العقود التي تم توقيعها خلال الملتقى مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية تنوعت ما بين إنشاء فندق , ومدينة للبناء والعمران, والمدينة اللوجيستية, وواجهة رغدان, ومدينة المخواة الصناعية، بمدد للعقود تراوحت ما بين 10 سنوات إلى 25 سنة.

وأكدت حرصها على طرح الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي بالمنطقة ومحافظاتها للمستثمرين، ضمن جهودها لتطوير الخدمات المقدمة وزيادة الإيرادات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.