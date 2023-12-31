أمانة الباحة تُسخِّرُ إمكاناتها لمواجهة آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة

المناطق_الباحة

كثفت أمانة منطقة الباحة أمس، فرق ‫الطوارئ‬ في شوارع وميادين المنطقة، وتوزيع مكثف على المناهل وشبكات تصريف الأمطار للتأكد من عدم وجود أي عوائق قد تحول دون تصريف المياه.

وأوضحت الأمانة أنها سخرت عدد 214 من المعدات والآليات، و 322 من الكوادر البشرية، داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مواقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940، مؤكدةً جاهزية فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمدربة على مثل هذه الحالات، مبينةً أنه تم تنظيف قنوات التصريف ومجاري السيول التي ستسهم في تصريف مياه الأمطار، وتكثيف الفرق والمعدات لإزالة تجمعات الأمطار باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقًا.