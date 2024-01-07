أمانة الباحة تُنفّذ أكثر من 13 ألف جولة رقابية في محافظة بلجرشي خلال عام 2023

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نفذت أمانة الباحة ممثلة في بلدية محافظة بلجرشي خلال عام 2023م جولات رقابية بلغت 13500 جولة على المحال والأسواق والمناشط والفعاليات, أسفرت عن تحرير 253 مخالفة وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية, إلى جانب مصادرة وإتلاف 895 كلجم من المواد غير الصالحة للاستهلاك، حيث تم التعامل مع الحالات المخالفة وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن الأمانة والبلديات التابعة لها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع المخالفين للاشتراطات الصحية، وذلك وفقاً للائحة الصادرة في هذا الشأن، داعياً الجميع للتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر تطبيق “بلدي” أو من خلال رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.