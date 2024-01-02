“أمانة الباحة” تُنفّذ أكثر من 55 ألف جولة رقابية خلال عام 2023

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نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها خلال عام 2023م جولات رقابية بلغت 55205 جولات على المحال والأسواق والمناشط والفعاليات, وأسفرت عن تحرير 14364 مخالفة وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية, إلى جانب مصادرة وإتلاف 14294 كلجم من المواد غير الصالحة للاستهلاك، حيث تم التعامل مع الحالات المخالفة وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن الأمانة والبلديات التابعة لها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع المخالفين للاشتراطات الصحية، وذلك وفقاً للائحة الصادرة في هذا الشأن.

ودعا الدكتور السواط للتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر تطبيق بلدي أو رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.