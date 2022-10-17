أمانة الباحة وغرفة المخواة تطلقان مبادرة تجميل مداخل قرية ذي عين التراثية بمجسمات الكادي

المناطق_واس

اطلقت أمانة منطقة الباحة ممثلة في بلدية محافظة المخواة والغرفة التجارية الصناعية بالمخواة بالشراكة مبادرة لتحسن وتجميل مدخل قرية ذي عين من خلال تركيب مجسمات على شكل زهور الكادي وذلك بعد اختيار كادي ذي عين ضمن سفينة التذوق التابعة لمنظمة سلوفود العالمية للأغذية المهددة بالاندثار.

وتعد كادي ذي عين أحد أهم المنتجات العطرية التي تعكس هوية منطقة الباحة الزراعية، وقد تميزت بها مزارع ذي عين منذ القدم كرمز نباتي يفتخر به جميع أهالي ذي عين خاصة وأهالي محافظة المخواة بشكل عام، ويشكل الكادي مصدر دخل اقتصادي للعديد من أبناء قرية ذي عين, وقد تم تركيب المجسمات الجمالية التي تأخذ شكل زهرة نبات الكادي الشهيرة وعددها ثلاث مجسمات توزعت على عدة مواقع منتشرة على مداخل القرية من الشارع العام طريق الملك فهد وصولاً إلى وسط القرية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة المخواة المهندس موسى فيحان أن المبادرة تأتي لخدمة قرية ذي عين سياحياً والتعريف بها بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري في مدخل القرية.

من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة ماشي العُمري أن مشاركة الغرفة في تنفيذ المبادرة تأتي من منطلق تأكيد دور المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وإيماناً بأن قرية عين بتراثها العمراني ونبعها المائي ومنتجاتها الزراعية وأهمها الكادي تشكل هوية حضارية ومصدر دخل ورافد اقتصادي لمنطقة الباحة وأهاليها .

بدوره بارك أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط تنفيذ المبادرة المشتركة نظراً لكونها تسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزز أهمية قرية ذي عين على خارطة السياحة الوطنية .

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها وواحدة من أهم المبادرات التي تقام بالشراكة بين أمانة المنطقة والغرفة التجارية الصناعية بالمخواة ضمن سلسلة مبادرات مجتمعية مختلفة.