أمانة الجوف تبدأ أعمال مشروع صيانة طريق الملك خالد بمدينة سكاكا

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بدأت أمانة منطقة الجوف تنفيذ مشروع صيانة طريق الملك خالد بمدينة سكاكا، حيث تمتد أعمال المشروع من تقاطع طريق الملك فهد إلى ميدان الفلك.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان, أن المشروع يأتي في إطار خطط الأمانة لتأهيل وصيانة وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية، لتحسين المشهد الحضري وضمان سلامة مستخدمي الطرق، وخدمة أهالي المنطقة.

وتتضمن أعمال المشروع كشط أسفلت بمساحة 19300 متر مربع، وتركيب انترلوك على 12500 متر مربع، وبردورات على امتداد 5500 متر، و20 عمود إنارة، كما يتضمن المشروع زراعة 100 شجرة لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الجوانب الجمالية والبيئية، وممر للدراجات الهوائية بطول 600 متر لعشاق ركوب الدراجات وممارسة الرياضة.