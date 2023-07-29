أمانة الجوف تتيح 4 وسائل دفع إلكتروني جديدة عبر “منصة بلدي”

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أتاحت أمانة منطقة الجوف 4 وسائل دفع إلكتروني جديدة عبر منصة “بلدي”، لخدمة المستفيدين في قطاع الأعمال أو الأفراد وتمكينهم من سداد الرسوم البلدية بيسر وسهولة، ومواكبة جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتواصلة لحوكمة المعاملات البلدية وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتقديم أفضل الخدمات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن وسائل الدفع التي تمت إضافتها تشمل بطاقات : فيزا، ماستركارد، أبل باي, مدى، إلى جانب خدمة سداد المتوفرة مسبقاً.

وأكد حرص أمانة منطقة الجوف على تنفيذ الاستراتيجية الرقمية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تستهدف إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة البلدية، بمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.