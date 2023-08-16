أمانة الجوف تدشّن الموسم التاسع من مبادرة “الجوف واحة خضراء” وتحدد المواقع المستهدفة

المناطق_واس

دشّنت أمانة منطقة الجوف أعمال الموسم التاسع من مبادرة “الجوف واحة خضراء” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، قبل أكثر من عامين؛ وتهدف إلى زراعة مليون شجرة بالمنطقة خلال 10 سنوات، وتعمل الأمانة على تنفيذها في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بدأت بتجهيز المواقع المستهدف تشجيرها ضمن الموسم التاسع للمبادرة، مبينًا أن برنامج عمل التشجير يركز على المحاور والشوارع الرئيسة والساحات والمباني البلدية والتقاطعات والحدائق العامة؛ لتحقيق أهداف المبادرة من أنسنة المدن واستدامة البيئة وزيادة الغطاء النباتي، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف الحموان أن المواقع المستهدفة للموسم التاسع تشمل كلًا من طريق: الأمير عبدالإله، والملك خالد، والملك فهد، والمطار، وطريق الوسط التجاري، إلى جانب عددٍ من الحدائق والساحات، ومسطحات المدخل الشمالي، وساحات حي العزيزية، وحديقة حي العروبة، والمباني البلدية بسكاكا، مشيرًا إلى أن الموسم الثامن من المبادرة شهد زراعة 49814 شجرة، كما تحظى أعمال المبادرة بدعم كامل من سمو أمير المنطقة، ومتابعة مستمرة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.