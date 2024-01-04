أمانة الجوف ترفع 5733 طناً من الأنقاض والمخلفات

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رفعت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة طبرجل 5733 طناً من الأنقاض ومخلّفات البناء والهدم بالشوارع والأحياء والميادين خلال شهر نوفمبر الماضي، ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن بلدية محافظة طبرجل أنهت في ذات الفترة معالجة وضع 46 من حاويات النظافة داخل الأحياء، وإصلاح 132 متراً مربعاً من حفر الشوارع، وسحب 7 سيارات تالفة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون وتقديم البلاغات والشكاوى عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق “بلدي” على الأجهزة الذكية.