أمانة الجوف تصدر أكثر من 4000 رخصة خلال نصف عام

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أصدرت أمانة منطقة الجوف خلال النصف الأول من العام الحالي، 4044 رخصة للمستفيدين، لمواكبة حركة النمو العمراني والحضري بالمنطقة ومحافظاتها، حيث تحرص الأمانة على تسهيل إنجاز المعاملات من خلال الأنظمة الإلكترونية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد.

وأوضح تقرير إحصائي للأمانة أن النصف الأول من العام 2023 شهد إصدار 576 رخصة بناء، و 2056 شهادة إشغال، و 165 رخصة إنشائية قديمة، و 978 تقريرًا فنيًّا، و 16 رخصة ترميم، و 6 للهدم، و 23 رخصة تصحيح وضع، بالإضافة إلى 79 تجديد رخصة بناء، و 83 تعديل بيانات رخصة بناء، وكذلك 83 إضافة وتعديلًا لرخص البناء.

وتتيح الأمانة حزمة من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال منصة بلدي، في إطار جهود الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الإلكتروني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.