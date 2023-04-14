أمانة الجوف تضبط 106 مخالفات بالأسواق والمنشآت التجارية في بلدية قارا

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ضبطت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية قارا جنوب سكاكا 106 مخالفات في المنشآت التجارية خلال جولات الرقابة الميدانية المكثفة التي نفذتها على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم والمقاهي خلال أسبوع.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان: إن فرق الرقابة ببلدية قارا نفذت 260 زيارةً تفتيشية خلال أسبوع، بواقع 206 زيارات للمنشآت الصحية، و36 للرقابة على الأسواق، و9 لمتابعة المباني، و 6 زيارات لرصد ومعالجة التشوه البصري، و3 زيارات لرصد ومعالجة الحفريات.

ودعا المتحدث الرسمي المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلدياتها بتقديم البلاغات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 ومن خلال تطبيق “بلدي”.