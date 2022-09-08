أمانة الجوف تطلق المرحلة الثانية لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة

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أطلقت أمانة منطقة الجوف اليوم، المرحلة الثانية لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن المرحلة الثانية تستهدف المحطات ومراكز الخدمة التي لم تستكمل إجراءات التطوير خلال المرحلة الأولى، التي شهدت تحسين وتهيئة 38 محطة وقود ومركز خدمة على مستوى الأمانة والبلديات التابعة لها وفق متطلبات واشتراطات اللائحة التنفيذية لتقديم الخدمة، وذلك بتوجيهات ومتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وأهابت الملاك والمشغلين التعاون في سرعة إنجاز التحسينات المطلوبة تفاديا للإغلاق والغرامات التي سيتم تطبيقها في حالة عدم الالتزام.