أمانة الجوف تغرس 1620 شجرة في المتنزهات والشوارع والأحياء خلال شهر

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أنهت أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل زراعة 1620 شجرة وشتلة في المتنزهات والطرق والشوارع والميادين والأحياء خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن إدارة الحدائق والتجميل تمكنت خلال الشهر الجاري من تهيئة وقص 668 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، وتركيب 8200 متر من شبكات الري، بالإضافة إلى معالجة مظاهر التشوه البصري في 45 موقعاً.

وأضاف أن أعمال الإدارة خلال أغسطس شملت معالجة وإغلاق 46 بلاغاً، وصيانة وتأهيل 250 من ألعاب الأطفال بالمتنزهات والحدائق، إلى جانب أعمال تكريب ونظافة النخيل، والأحواض الزراعية، ورش مبيدات الحشائش، وأعمال قص الأشجار.

وأكدت الأمانة مواصلة تنفيذ خططها لتحسين المشهد الحضري وزيادة الغطاء النباتي وتأهيل الحدائق والمتنزهات، للارتقاء بجودة الحياة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، بمتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان.