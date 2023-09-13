أمانة الجوف تقدِّم تجربتَها في تطوير المواقع الأثرية خلال معرض “سيتي سكيب” العالمي

المناطق-الجوف

قدَّمت أمانة منطقة الجوف تجربتها في تطوير عدد من المواقع الأثرية والتاريخية التي تزخر بها المنطقة من خلال جناحها المقام ضمن فعاليات معرض “سيتي سكيب” في الرياض .

وسلطت الأمانة الضوء على مشروع تطوير المنطقة المحيطة بقرية زعبل التراثية في مدينة سكاكا، بمساحة تصل إلى 30 ألف متر مربع، ويهدف إلى تنمية قطاع السياحة والمحافظة على المعالم الأثرية بالتنسيق مع هيئة التراث في منطقة الجوف، حيث تم تعديل جزء من التصميم المعماري للمشروع ليتماشى مع الطابع التراثي للموقع ، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري في المنطقة المحيطة بالقلعة؛ لجذب السياح وتحسين جودة الحياة.

كما قدَّم جناح الأمانة مشروع تطوير المنطقة المجاورة لمركز الملك عبدالله الثقافي على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع، وهو مشروع خدمي ترفيهي لتحسين جودة الحياة بمدينة سكاكا،إذْ يقع على طريق الملك خالد، ويشتمل على مسطحات مائية ومساحات خضراء وأشجار، وعناصر ترفيهية ، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 50 ألف زائر.