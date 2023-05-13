أمانة الجوف تنفذ جولات ميدانية لمعالجة مظاهر التشوه البصري والإصحاح البيئي

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نفذت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية الناصفة 26 جولة خلال الأسبوع الماضي لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري .

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الفرق الرقابية ببلدية الناصفة نفذت 8 جولات لرصد ومعالجة عناصر التشوه البصري تم خلالها معالجة 70 متر مربع من الأرصفة المتهالكة وصيانة 40 كشافا، ودهان 100 متر من بردورات الأرصفة ورفع 200 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات.

كما نفذت فرق صحة البيئة 3 جولات ، بالإضافة إلى 15 جولة لفرق الإصحاح البيئي ، إلى جانب أعمال الرش لمكافحة البعوض والحشرات بواقع مرتين يوميا.