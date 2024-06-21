أمانة الجوف تنفذ 1284 جولة للإصحاح البيئي في الربع الأول من العام 2024م

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نفذت أمانة منطقة الجوف ممثلة في إدارة الوقاية الصحية 1284 جولة إصحاح بيئي بمدينة سكاكا خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن أعمال الإصحاح البيئي خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي تضمنت بحسب تقرير الربع الأول تنفيذ الفرق الميدانية 504 جولات للرش والتعقيم، استخدمت خلالها 432 لتراً من المبيدات والمعقمات، مؤكداً تغطية جميع أحياء مدينة سكاكا 4 مرات على مدار الشهر، وأشار إلى تعقيم جميع حاويات النفايات بالأحياء بمعدل مرة أسبوعياً، بالإضافة إلى رصد واستكشاف أماكن توالد البعوض وتجمع المياه والحشائش وخزانات المياه المفتوحة، ورش أسواق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والحدائق والمتنزهات بمعدل مرة أسبوعياً.

وأضاف أن نسبة معالجة بلاغات الإصحاح البيئي المقدمة من قبل المواطنين والمقيمين بلغت 100% خلال الربع الأول.