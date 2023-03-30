أمانة الجوف تنفذ 5098 جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال 3 أشهر

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نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة التابعة للأمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية وسط سكاكا بمنطقة الجوف خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي 5098 جولة رقابية على المنشآت التجارية والأسواق أسفرت عن تحرير 895 إشعار مراجعة ومخالفة، وإغلاق 14 موقعا مخالفا.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر الحموان أن جولات الفرق الرقابية ببلدية وسط سكاكا خلال الأشهر الثلاثة الماضية أسفرت عن مصادرة 457 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مضيفا أن أعمال البلدية خلال ذات الفترة تضمنت حجز 444 قطعة، ومعالجة 111 بلاغا ، وإتمام 953 طلب رخصة.