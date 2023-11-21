“أمانة الجوف” تنهي أعمال تحسين 43 محطة وقود وإصدار 869 رخصة إنشائية في 3 أشهر

المناطق_واس

أنهت أمانة منطقة الجوف أعمال تحسين 43 محطة وقود ومراكز الخدمة بمدينة سكاكا خلال 3 أشهر، وذلك ضمن حملات تحسين المشهد الحضري وبرنامج الأمانة لتهيئة وتطوير محطات الوقود، الذي يشمل تحديد ودهان العلامات، والخطوط الأرضية، والسفلته والأرصفة، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتوفير متطلبات السلامة، والاهتمام بالنظافة العامة، وغيرها من أعمال التطوير.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن التقرير الإحصائي لأعمال إدارة رخص البناء والإدارة العامة للمساحة بالأمانة خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023م، أشار إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة بإدارة الرخص بلغت 1148 معاملة، وفي إدارة المساحة 422 معاملة، كما كشف عن إصدار 869 رخصة إنشائية، و 1064 شهادة امتثال، كما تم تنفيذ 36 جولة ميدانية على مساكن العمالة، و 18 جولة على المباني الآيلة للسقوط، و 8 جولات مع لجنة الآبار المكشوفة، و 24 جولة مع لجنة المزارع المهملة وحرائق النخيل حيث تم حصر 327 مزرعة.