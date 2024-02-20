أمانة الجوف تنهي زراعة أكثر من 681 ألف زهرة شتوية في ميادين وشوارع سكاكا

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واصلت أمانة منطقة الجوف جهودها لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة من خلال زيادة المسطحات الخضراء وغرس الأشجار والورود في الشوارع والمتنزهات والأحياء.

وأنهت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل – وكالة الخدمات، زراعة أكثر من 681450 ألف زهرة حولية شتوية في شوارع وميادين مدينة سكاكا.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أنه تمت زراعة باقة متنوعة من الزهور شملت : البيتونيا، والمرجريت ، وماري جولد، والديدحان، والألسيم، وغيرها، مشيرًا إلى أن الأمانة بتوجيهات من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، تحرص على تنفيذ برامج زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والأزهار الموسمية على مدار العام، لإضفاء لمسة جمالية والإسهام في تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، وتعزيز الاستدامة البيئية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.