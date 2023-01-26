أمانة الجوف توقع عقداً بقيمة 15.7 مليون ريال لتحسين أعمال الرقابة البلدية بالمنطقة

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وقّعت أمانة منطقة الجوف اليوم عقداً بقيمة تجاوزت 15.7 مليون ريال لتحسين أعمال الرقابة البلدية في المنطقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك خلال فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعاصمة الرياض.

ووقع العقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان مع ممثل إحدى المؤسسات الوطنية، وقدّم الشرعان شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل على رعاية التوقيع وما تحظى به أعمال الأمانة من دعم ومتابعة، وأفاد أن العقد يتضمن تنفيذ أعمال الرقابة بأمانة الجوف وبلدياتها ورفع مستوى امتثال المنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والاشتراطات.