أمانة الجوف توقع عقود مشروعات استثمارية بأكثر من 200 مليون ريال في ملتقى “فرص”

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وقعت أمانة منطقة الجوف عقود مشروعات استثمارية نوعية بقيمة إجمالية تجاوزت 200 مليون ريال، وذلك خلال فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إن العقود التي تم توقيعها خلال الملتقى مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية تنوعت ما بين تطوير مدن للأنشطة الخدمية والمستودعات ومدينة للبناء والعمران وأخرى للتشليح والسكراب، إضافة إلى كلية للتمريض، ومحلات ومبان إدارية وتجارية ومنتجعات سياحية وترفيهية، ولوحات إعلانية، ومراكز وملاعب رياضية وغيرها، مضيفاً أن مدد العقود تراوحت ما بين 10 سنوات إلى 25 سنة.

وأكد الحموان حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي بالمنطقة ومحافظاتها للمستثمرين، ضمن جهودها لتطوير الخدمات المقدمة وزيادة الإيرادات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.