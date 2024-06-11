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أمانة الجوف وبلدياتها تجهز 132 حديقة ومتنزه لاستقبال الزوار في عطلة نهاية السنة

11 يونيو 2024 - 4:18 مساءً

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هيأت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها الحدائق والمتنزهات ومسارات المشي لاستقبال المتنزهين والزوار في عطلة نهاية السنة، مما واصلت جهودها لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والزهور في الشوارع والميادين.

 

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وأشار المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إلى جاهزية 132 حديقة ومتنزه تحتضنها المنطقة ومحافظاتها ومراكزها لاستقبال الزوار والمتنزهين، إلى جانب مسارات المشي والدراجات الهوائية لعشاق مزاولة الرياضة والحياة الصحية، وذلك ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات برنامج أنسنة المدن ورؤية المملكة 2030.

 

 

وأضاف أن أعمال تهيئة المسطحات الخضراء وقص الأشجار تتم دوريا وفق الخطة المعتمدة، إلى جانب صيانة ألعاب الأطفال بالحدائق ودورات المياه، وشبكات الإنارة.

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11 يونيو 2024 - 4:18 مساءً
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