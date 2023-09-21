أمانة الجوف وبلدياتها تستعد للاحتفال باليوم الوطني

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أنهت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، كما اعتمدت حزمة فعاليات متنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الاستعدادات في الشوارع والميادين والأحياء والمتنزهات والمواقع العامة شملت تركيب 20316 من الأعلام الخضراء و1704 لوحات ما بين مضيئة وإلكترونية وتقليدية، بالإضافة إلى 405 مجسمات جمالية، إلى جانب الزينة المضيئة وتركيب 9811 كشافاً من اللون الأخضر، وتفعيل الشاشات في المحاور الرئيسة بعبارات التهنئة والكلمات الوطنية وصور قادة هذه البلاد المباركة.

وأكد الحموان أن الأمانة شرعت منذ وقت مبكر في الاستعداد لهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، مشيرًا إلى أن خطة اليوم الوطني تنفذها 49 لجنة بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها بمشاركة 399 كادراً بشرياً وتتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة للتعبير عن هذه المناسبة وتعزيز معاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.