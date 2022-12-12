أمانة الحدود الشمالية ترفع أكثر من 30 ألف متر مكعب من مخلفات البناء في رفحاء

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رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال شهر نوفمبر الماضي 30,176 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة التابعة لها.

وأوضحت بلدية رفحاء أنها نفذت أعمال كشط وإزالة السفلتة القديمة وإعادة سفلتة عدد من الشوارع بلغت 14,000م، وتأهيل 13 مطباً اصطناعياً ، كما أنجزت إدارة الرخص المهنية 114 طلباً شملت تحديد رخص، وإصدار.

وتعديل ، ونقل ملكية، فيما نفذ قسم الزراعة زراعة 3,811 شجرة وشجيرة ، وصيانة 170 موقعاً لشبكات الري بالحدائق.

فيما تلقى مركز البلاغات والطوارئ والأزمات (940) ،233 بلاغاً من المستفيدين من الخدمات البلدية، تم التعامل معها بالتنسيق مع الإدارات والاقسام بالبلدية، ونفذ قسم الرقابة خلال الأسبوعين الماضيين 44 جولة على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، أسفرت عن تحرير 6 إنذارات، ورصد 5 مخالفات، لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.