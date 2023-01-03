أمانة الحدود الشمالية ترفع 3445 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم بمحافظة طريف

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رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف خلال شهر ديسمبر الماضي 3445 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة طريف محمد بن هلان الورده ، أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 3400 متر مربع من الكتابات المشوهة للمنظر، وإزالة 8 سيارات متهالكة، ومعالجة 535 متراً مربعاً من حفر الشوارع، إضافةً لصيانة 340 متراً طولياً من الانترلوك والأرصفة المتهالكة، ومعالجة 940 متراً طولياً من دهانات الأرصفة و صيانة 269 عمود إنارة ، مبيناً أن البلدية ممثلة بالفرق الميدانية ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافةً لمباشرة البلاغات عبر منصة بلدي، مؤكداً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها.