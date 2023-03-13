أمانة الحدود الشمالية ترفع 4,460 م3 من مخلفات البناء والهدم في رفحاء

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رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي 4,460 مترًا مكعبًا من المخلفات المتنوعة، ومعالجة 162 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.

وأفادت بلدية رفحاء أنها خلال هذه المدة عالجت 125 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة 122 من أعمدة الإنارة والفوانيس, وإعادة دهان 470 مترًا طوليًّا من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، إضافة إلى إصلاح 350 مترًا مربعًا من “الأنترلوك” وبلاطات الأرصفة، ومعالجة 18 حاوية، وإزالة وتحسين 22 حاجزًا خرسانيًّا.

وأكدت بلدية رفحاء استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقع، داعية الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.