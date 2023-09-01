أمانة الحدود الشمالية ترفع 68,134 م3 من مخلفات البناء وتعالج 89 ألف م2 من المسطحات برفحاء

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رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية في محافظة رفحاء خلال شهر أغسطس 2023م، 68,134 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، و7,680 طناً من النفايات ،ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال نفس الفترة صيانة 2,072 من أعمدة الإنارة والفوانيس، و862 عموداً ديكورياً، وإصلاح 1,899 متراً مربعاً من الأنترلوك، و3,006 أمتار طولية من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة واستبدال 547 حاوية، و440 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران ، إضافةً إلى تنفيذ أعمال الدهان للأرصفة والخطوط الأرضية بطول 363 متراً طولياً، ومعالجة 1,456 متراً مربعاً من الحفر والتشققات، وإزالة 8 لوحات إعلانية مخالفة، ومعالجة 89,458 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء والحدائق العامة، شملت القص والتهذيب والصيانة، و6,849 متراً مربعاً من المستنقعات.

فيما تلقى مركز البلاغات والطوارئ (940) ،49 بلاغاً من المستفيدين من الخدمات البلدية، تم التعامل معها بالتنسيق مع الإدارات والأقسام بالبلدية.

كما نفّذت الأمانة في محافظة طريف خلال شهر أغسطس الماضي من العام الجاري 2023م ، 585 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني التي تحت الإنشاء في المحافظة، نتج عنها إغلاق محل ورصد 105 مخالفات، لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية وأنظمة البلدية ، وطُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً.