أمانة الحدود الشمالية تطرح 10 فرص استثمارية بروضة هباس

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طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية – ممثلة ببلدية روضة هباس اليوم- 10 فرص استثمارية في مواقع متعددة، بالروضة، وذلك من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتضمَّنَت الفرص المطروحة: “إنشاء وتشغيل وصيانة فندق، إنشاء وتشغيل وصيانة سوق تجاري، إنشاء وتشغيل وصيانة محطتي محروقات، إنشاء وتشغيل وصيانة قصر أفراح، إنشاء وتشغيل وصيانة 3 كشكات، إنشاء وتشغيل وصيانة مقهى، إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات للدعاية والإعلان”.

وأوضحت بلدية روضة هباس، أنّ طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خططها المستقبلية لرفع إيراداتها، وتحفيز المستثمرين وزيادة جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.