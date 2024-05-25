أمانة الحدود الشمالية تطلق حملة لمعالجة التشوه البصري في”لينة التاريخية”

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أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية مدينة لينة التاريخية، الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، التي تستهدف 4 مواقع بالمدينة.

وقُدرت الكمية المستهدفة في الإزالة من المواقع في المرحلة الأولى نحو 3,000 متر مكعب من المخلّفات الصلبة مجهولة المصدر، يتم نقلها للمردم البيئي من خلال 16 آلية ومعدات رفع، التي تشرف عليها أمانة منطقة الحدود الشمالية، واعتماد الخطة التنفيذية لها من خلال حصر المواقع المستهدفة والمعدات المشاركة ومتابعة تنفيذ الأعمال.

وتأتي الحملة التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري وتستمر لمدة شهر ضمن المساعي الرامية إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.