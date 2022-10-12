أمانة الحدود الشمالية تعالج أكثر من 3040 طنًا من أشكال التشوُّه البصري وتزرع 60 ألف شتلة وزهرة بالشعبة

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تواصل أمانةُ منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية الشعبة جهودها لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية وتعزيز جودة الحياة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022م، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .

وبيّنت الأمانة أن الأعمال التي جرى تنفيذها خلال تلك الفترة شملت: إزالة 3040 طنًّا من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر في الشعبة والمراكز التابعة لها، وزراعة أكثر من 60,000 شتلة وزهرة صيفية وشتوية، وتنفيذ أكثر من 130 جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمحال التجارية والمباني التي تحت الإنشاء والحفريات، وجرى تجديد وإصدار 16 رخصة وشهادة صحية، فيما نفذ قسم الزراعة أعمال تقليم وصيانة أكثر من 5000 شجرة متنوعة، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلَّفات وتنسيق المسطحات الخضراء.