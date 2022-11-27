أمانة الحدود الشمالية تعالج 7 أشكال من التشوه البصري

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عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية، 7 أشكال من التشوه البصري في عدد من المواقع خلال الأشهر العشرة الماضية، وذلك ضمن جهودها الرامية لتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال شملت إزالة 26813 م3 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة: 500 م2 من الكتابات المشوهة للجدران، وإصلاح 3122 م2 من الأرصفة المتهالكة وصيانة 720 من أعمدة الإنارة وغيرها.

يُذكر أن حملة “صور وأرسل” عبر تطبيق بلدي تأتي ضمن خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري، الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام للارتقاء بجودة الحياة.