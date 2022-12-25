أمانة الحدود الشمالية تعالج 8 عناصر من التشوه البصري في أم خنصر خلال ثلاثة أشهر

المناطق_الحدود الشمالية

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية أم خنصر ثمانية عناصر للتشوه البصري خلال الأشهر الثلاثة الماضية, وذلك ضمن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت البلدية أن الأعمال شملت إزالة 23760 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 40 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، إضافةً إلى معالجة 80 من حاويات النظافة سواء بالاستبدال أو إعادة الطلاء، وصيانة 332 من أعمدة الإنارة والفوانيس وإصلاح 1700 متر مربع من الإنترلوك بلاطات الأرصفة المتهالكة, بالإضافة إلى إزالة السيارات التالفة وإزالة وتحسين مظهر الحواجز والحفريات.