أمانة الحدود الشمالية تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية

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نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 3459 جولة رقابية وميدانية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة بهدف متابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الصحية والوقائية والاحترازية، وتقييم خدمة الامتثال، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لديها.

وأوضحت أمانة المنطقة أن مدينة عرعر نفذت 1592 زيارة كانت نسبة الامتثال فيها 96.3%، وتمت في محافظة رفحاء 499 زيارة بنسبة امتثال .99.1 %، ومحافظة طريف 922 زيارة ونسبة الامتثال ٩٥.٣%، ومحافظة العويقيلة 446 زيارة ونسبة الامتثال 99.1 %.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الرقابية المتكاملة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة.