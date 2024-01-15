أمانة الحدود الشمالية تنفذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية في طريف خلال عام 2023

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نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف خلال العام المنصرم 2023م، ( 9,852 ( جولة رقابية منها 2011 جولة لقسم الرخص المهنية والأسواق، و 6054 جولة لقسم الرقابة على صحة البيئة، و 524 جولة لأعمال الحفريات، و 1462 جولة لقسم الرخص الفنية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة طريف الدكتور محمد الوردة أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 366400 متر مربع من الكتابة على الجدران ، ورفع 850506 أمتار مكعبة من مخلفات البناء، وصيانة 5707 أمتار طولية من الأرصفة ، وصيانة 26820 متراً مربعاً مسطحات خضراء، وصيانة وإصلاح 4264 أعمدة من أعمدة الإنارة ، ومعالجة أوضاع 930 حاوية ، وتم طرح 143 فرصة استثمارية.

وبيّن أن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الرقابية ومعالجة التشوهات البصرية وتقديم أفضل الخدمات البلدية لأهالي المحافظة ، داعياً الجميع إلى التعاون، والإبلاغ عن أي مخالفات، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق “بلدي” المتاح على الأجهزة الذكية.