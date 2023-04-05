أمانة الحدود الشمالية تنفذ 446 جولة رقابية وترصد 13 منشأة مخالفة برفحاء

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نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال شهر مارس الماضي، 446 جولةٍ رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاقها.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبينةً أنه جرى خلال الشهر الماضي رصد 13 منشأة مخالفة، فيما تضمنت أعمال النظافة رفع 4,020 طنا من النفايات، و18,440 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدماً في مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهامات السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.