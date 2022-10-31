أمانة الحدود الشمالية تواصل تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية بروضة هباس

المناطق_الحدود الشمالية

واصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية روضة هباس جهودها لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية وتعزيز جودة الحياة، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضح لـ”واس”رئيس بلدية روضة هباس سلمان الزهراني أن جهود البلدية خلال العام الجاري 2022م المرتبطة بتنفيذ مبادرة وحملة معالجة مظاهر التشوّه البصري وتحسين المشهد العام ، شملت قص وتهذيب وصيانة مسطحات خضراء في 8 مواقع بمساحة 87,516 متراً مربعاً، وزراعة 1,150 شجرة في أربعة مواقع بروضة هباس، بالإضافة لتحسين وتجميل وتقليم أشجار في أربعة مواقع بمسافة 8,500 متر طولي، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، وإصلاح أعمدة الإنارة ، والنظافة بشكلٍ عام.