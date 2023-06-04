أمانة الحدود الشمالية تُنفّذ أكثر من 1,200 جولة رقابية برفحاء

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نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية في محافظة رفحاء 1,231 جولة رقابية، منها 593 جولة لقسم الرقابة المهنية والأسواق و 345 جولة لأعمال الرقابة الفنية ، و 144 جولة لأعمال الرقابة الصحية ،و149 جولة لأعمال الحفريات،وذلك خلال شهر مايو الماضي 2023م.

وجرى رصد 19 مخالفة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا،وتحرير 6 إنذارات ،وإصدار 85 رخصة ، و 158 شهادة ، 160 تصريحاً، ورفع 195 طنا من المخلفات.

وأشارت الأمانة إلى أنه جرى خلال هذه الفترة مصادرة 5 لترات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك ،و2 كيلوجرام من مواد التجميل.