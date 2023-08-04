أمانة الرياض: الجهات الخدمية تصدر 63,827 رخصة حفر منذ بداية عام 2023م

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كشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة الرياض أن عدد رخص الحفريات الصادرة منذ بداية العام 2023 بلغ 63,827 رخصةً، فيما بلغ عددها في شهر يونيو من العام نفسه 11,021 رخصةً، في حين تصدرت 11 جهة حكومية وخاصة قائمة الأكثر إصداراً للرخص خلال الفترة.

وأوضح التقرير، أن شركة المياه الوطنية تصدرت رخص الحفريات بعدد 33,829 رخصةً، تلتها الشركة السعودية للكهرباء بـ 26,390، ثم أمانة منطقة الرياض بعدد 1,559 رخصةً، الاتصالات السعودية 917، ثم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بعدد 394 رخصةً، كما شملت قائمة الجهات الخدمية المتصدرة لرخص الحفريات شركة الاتصالات المتكاملة بعدد 236 رخصةً، ثم شركة ضوئيات للاتصالات بـ155، ومركز مشاريع مدينة الرياض بعدد 121 رخصةً، فيما سجلت شركة زين للاتصالات 81 رخصةً، و 29 رخصةً لإدارة مرور الرياض، و18 رخصةً لشركة ربط التقنية للاتصالات.

يُذكر أن أمانة منطقة الرياض أطلقت في وقت سابق أكثر من 229 خدمة رقمية في القطاع البلدي، تغطي 8 مسارات لتكون أقرب وأسرع للمستفيدين، وذلك في إطار إستراتيجيتها للتحوّل الرقمي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030