“أمانة الرياض” تبدأ أعمال تطوير وتأهيل “طريق الجنادرية”

وتابعت، أنه ستتم تهيئة أرصفة بطول 25.390 متراً طولياً، و21 مدخلاً لربط حيي البيان والرمال بطريق الجنادرية وتركيب 78 لوحة طريق قياسية، و68 عمود إنارة وتنفيذ تقاطعَيْن بإشارات ضوئية كمداخل رئيسة لحيي البيان والرمال.