أمانة الرياض تجري جولات رقابية على منشآت تقديم الأطعمة في دور السينما

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نفذت أمانة منطقة الرياض جولات رقابية على منشآت تقديم الأطعمة في دور السينما للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المستهلكين.

وأوضحت الأمانة أن جولاتها الرقابية تضمنت فحص معدات التحضير، مراقبة عمليات الحفظ والتخزين، مبينة أنها تهدف من حملاتها إلى رفع معدلات الامتثال، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأشارت إلى أن الجولة شملت فحص عينات من الأغذية في مختبراتها المركزية، للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك، مبينّنة أن مختبراتها تعزز من الدور الرقابي على الغذاء، وتسهم في تحديد مسببات التلوث في المنشآت حال وجودها.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض تستهدف تعزيز مستوى السلامة العامة من خلال تنفيذ أعمال الرقابة، وإيجاد بيئة صحية مستدامة تُلبي تطلعات السكان، للوصول إلى خدمات محسنة، ومستوى امتثال مرتفع.