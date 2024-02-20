أمانة الرياض تجهز 10 مواقع في العاصمة احتفاءً بـ”يوم التأسيس”

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أكملت أمانة منطقة الرياض تجهيز عشرة مواقع في العاصمة احتفاءً بـ”يوم التأسيس”, الذي يصادف 22 فبراير من كل عام، ضمن جهودها في جعل المدينة متفاعلة مع الأحداث والمناسبات، إلى جانب تعزيز الترابط المجتمعي، وروح الانتماء والتلاحم.

وتتضمن المواقع المخصصة للاحتفالات: حديقة النخيل الغربي، حديقة قرطبة العامة، حديقة الكناري، حديقة الملتقى، حديقة الخليج، حديقة السحاب، حديقة الدار البيضاء الثانية، حديقة الرمال، حديقة أبي ذر الغفاري، حديقة الفلاح.

وبيّنت أمانة الرياض أنها راعت في المواقع سهولة الوصول إليها، توزيعها على مناطق متفرقة من المدينة، إضافة إلى تهيئتها بشكل كامل لاستقبال السكان والزوار، لتؤدي دورها الفاعل كمواقع جاذبة للأنشطة المستدامة، ومعززة للترابط الاجتماعي.

وأعدت أمانة الرياض مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثرية المنسجمة مع طبيعة الحدث ودوره في استذكار مسيرة ممتدة للدولة على مدار ثلاثة قرون، وإبراز مصادر فخرها بماضيها العريق، وإرثها الثقافي المتنوع، واعتزازها بجذورها الراسخة.

وتتضمن الفعاليات معرض الأزياء التاريخية وتطورها عبر المراحل المختلفة، المجسمات التراثية التي تأخذ الزائر في رحلة على معالم بارزة بفترات زمنية مختلفة، وكذلك العروض التفاعلية التاريخية، الألعاب الشعبية، ومناطق للحرفيين، وأخرى مخصصة للأطفال.

يشار إلى أن الفعاليات التي تنظمها أمانة الرياض بمناسبة يوم التأسيس تأتي امتدادًا لأعمالها بأن تكون المدينة نابضة بالحياة، متفاعلة مع ساكنيها وزوارها، وجهودها في توفير بيئة جاذبة للأنشطة المعززة للتلاحم والترابط المجتمعي.