أمانة الرياض تختتم فعاليات الموسم الرابع لـ”بسطة” بحضور أكثر من 188 ألف زائر

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اختتمت أمانة منطقة الرياض، الموسم الرابع لفعالية (بسطة) التي استمرت عروضها الحية وأنشطتها التفاعلية على مدى عشرة أسابيع في كل من حي التعاون، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ومتنزه الروضة، وحديقة الملتقى، ووادي لبن.

ونجحت (بسطة) للموسم الرابع على التوالي في ترسيخ حضورها كتجربة ثرية تسهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي بين سكان المدينة ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، من خلال احتضان المبدعين والمبدعات بالفعاليات المصاحبة التي تنوعت بين الفنون والحرف والعروض المتجولة والفلكلورية الشعبية وتنظيم المسيرة وركن الأطفال.

وبلغ عدد زوار الفعاليات في المواقع الخمسة 188.641 ألف زائر.

يذكر أن أمانة الرياض أطلقت (بسطة) تحقيقاً لإستراتيجيتها في تعزيز الشراكة بين الأمانة والمجتمع من أجل مجتمع حيوي، وقد انطلقت فعالياتها في الثاني من شهر ديسمبر الماضي بمشاركة 3910 عارضين مثلوا قطاعات المشاريع الناشئة والتجزئة والمطاعم والمقاهي، وقدموا منتجاتهم عبر 550 ركناً ومنفذ بيع.