أمانة الرياض تختتم فعاليات معرض حي الملك سلمان

المناطق _ واس

اختتم معرض مشروع تطوير حي الملك سلمان، أمس السبت، فعالياته التعريفية والتفاعلية التي انطلقت في الرابع عشر من شهر فبراير الماضي، بممشى جامعة الأمير سلطان.

واشتملت فعاليات المعرض على الكثير من الأنشطة النوعية والتفاعلية والخطط التطويرية والمشاركات المجتمعية التي استهدفت التعريف بالمشروع وبأهم عناصره، ودوره في تحسين جودة حياة السكان، وترسيخ فكرة الطراز العمراني السلماني، وترسيخ مفهوم الأنسنة، وتمكين السكان من المشاركة في صنع القرار والإسهام في تنمية المدينة؛ من خلال تعزيز أدوارهم المجتمعية.

حظيت الأمسيات وورش العمل والمحاضرات التي أقيمت بالتزامن مع إقامة المعرض، بتفاعل كبير، سواء من سكان الحي أو بقية أحياء الرياض، وشكلت فرصة كبيرة لهم للمشاركة في خطط التطوير وتحديد عناصر تصميم الحي الذي يعد نموذجاً في تطبيق مفهوم الأنسنة بطرازه السلماني وروحه المحافِظة على الأصالة بطابع عصريّ ليشكل نقلة نوعية في جودة الحياة بالمدينة.

وسلطت الفعاليات الضوء على العمارة السلمانية، وخطط التطوير العمرانية، واستشراف مستقبل الحي وأبرز عناصر تطويره وأنسنته.

وتأتي إقامة المعرض إيمانًا من أمانة منطقة الرياض بدور أفراد المجتمع الفاعل والحيوي في التنمية الحضرية.

تحفيزًا لمشاركتهم وتعريفهم بالجهود والخدمات المقدمة للأحياء، وتعزيز المبادرات التي تهدف إلى بناء مجتمعات وثيقة ومترابطة