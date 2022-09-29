أمانة الرياض ترصد مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال أغسطس

وبلغت نسبة معالجة الشكاوى عامة في أمانة المنطقة 97.51% من إجمالي 2.1666 بلاغًا، جاء اتحاد اتصالات “موبايلي” في مقدمتها بنسبة معالجة 100%، تلتها الاتصالات السعودية 96.28%، ثم وزارة النقل 60.28 % وحلت شركة الاتصالات المتكاملة في ذيل القائمة بنسبة 20%.