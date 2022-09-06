أمانة الرياض ترفع أكثر من طنين من النفايات خلال النصف الأول من 2022

وأكدت الأمانة حرصها على رفع مستوى النظافة، وتعزيز الصحة العامة في أحياء المدينة، مشيرة إلى أن فرق النظافة التابعة لها تعمل على مدار الساعة لنقل النفايات والتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة بها، وبناء على خطط الأمانة في تحقيق الاستدامة في كافة أرجاء العاصمة.