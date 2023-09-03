أمانة الرياض تزيل 225,150 ملصقاً ولوحةً إعلانيةً غير نظامية خلال ستة أشهر

المناطق-الرياض

أزالت أمانة منطقة الرياض 225,150 ملصقاً ولوحةً إعلانية غير نظامية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على جمال المدينة وتحسين مشهدها الحضري.

وأوضحت الأمانة أنها تواصل العمل على معالجة مظاهر التشوه البصري، والحد من أي تجاوزات في هذا الشأن، تماشياً مع مستهدفاتها في الارتقاء بالبيئة الحضرية في العاصمة، وجعلها مواتية لممارسة الأنشطة النظامية وتلبية لتطلعات السكان.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض تعكف على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الهادفة إلى معالجة مظاهر التشوّه البصري، التي تتضمَّن إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام.