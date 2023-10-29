أمانة الرياض تزيل 8 مواقع مخالفة بيئياً وصحياً

المناطق_الرياض

نفَّذت أمانة منطقة الرياض حملات ميدانية مشتركة، أزالت خلالها حظائر مواشي، ومسالخ غير نظامية، وسكراب، وغيرها من مظاهر تشوه البيئة، والمضرة بالصحة العامة في مناطق مأهولة، شملت مواقع مخالفة داخل سور مطار الملك خالد على طريق الثمامة.

وأوضحت الأمانة، أن أعمال الإزالة شملت مسالخ غير نظامية، وشبوك أغنام، وحظائر حيوانات مخالفة، وغيرها من مظاهر تشوه المشهد البصري، المزعجة لسكان المدينة.

يذكر، أن جهود أمانة الرياض في إزالة التشوه البصري، تأتي في إطار تحسين المشهد الحضري للحفاظ على بيئة آمنة، نظيفة، ورفع مؤشر الاستدامة البيئية في مدينة الرياض، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة للسكان، لرياض مزدهرة، مستدامة، ترتقي بجودة الحياة.