أمانة الرياض تستعرض جهودها في التنمية الحضرية والعمرانية بمعرض سيتي سكيب

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تشارك أمانة منطقة الرياض في معرض سيتي سكيب العالمي على أرض مركز المعارض والمؤتمرات في ملهم ويستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، بصفتها راعيا استراتيجيا لهذا الحدث في المجال العقاري والذي تستضيفه العاصمة للمرة الأولى.

وأوضحت الأمانة أن مشاركتها تشمل جناحًا تفاعليًا بممرات زمنية وعروض ثلاثية الأبعاد ومحتويات متنوعة، شدت الزوار إليه خلال اليومين الأولين، وأشارت إلى أنه يشمل استعراض أنظمة البناء في المدينة عبر خريطة تفاعلية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية، وعرض تفاصيل عدد من المشاريع التنموية في العاصمة مثل حدائق الملك عبدالله وحي الملك سلمان.

وبيّنت أن الجناح يأخذ الزائر في رحلة متكاملة تستعرض مراحل بناء وتنمية المدينة ويسلط الضوء على مشاريعها الكبرى، بالإضافة إلى تفاصيل استراتيجياتها وخططها ومبادراتها الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية والعمرانية، وتجاربها في خدمة العميل وجهود الرقابة على المدينة.