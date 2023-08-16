أمانة الرياض تستقبل 130 طلبَ ترخيص وتجديد لمكتب هندسي في النصف الأول لعام 2023م

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أكدت أمانة منطقة الرياض أن طلبات الحصول على تراخيص تسجيل مكاتب هندسية وتجديدها في مدينة الرياض خلال النصف الأول من العام 2023م، بلغت 130 طلبًا،وذلك بإجراء مؤتمت وخطوات ميسرة في ظل التحول الرقمي.

وأضافت الأمانة -في بيان صحفي- أن الخدمة تتيح للمستفيدين طلب إصدار تصريح لمكتب هندسي أو تجديده،بناء على خطوات تشمل التأكد من استيفاء البيانات المطلوبة،واستكمال الاشتراطات اللازمة، قبل إصدار التصريح أو تجديده،مبينة أن تراخيص تسجيل مكتب هندسي جديد بلغت 41 طلبًا،فيما بلغت خدمة تجديد ترخيص لمكتب قائم 89 طلبًا.

يذكر أن دليل استخدام خدمة إصدار تصريح مكتب هندسي يتيح الاطلاع على البيانات والمعلومات الرئيسية المتعلقة بالخدمة؛مما يساعد المستفيد على التعرف عليها وتوفير جميع المستندات والمعلومات المطلوبة قبل البدء في تنفيذها.