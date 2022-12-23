أمانة الرياض تصدر 10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار

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أصدرت أمانة منطقة الرياض 10 تنبيهات وتعليمات عند هطول الأمطار على العاصمة، حفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.

وتضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية، البقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.

كما شملت التعليمات عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز الأمانة 940، وإتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.

واحتوت التنبيهات الابتعاد عن مواقع الأشجار تجنباً لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمعات المياه.

وتأتي تنبيهات أمانة منطقة الرياض متكاملة مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة السكان والزوار، من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق المنطقة، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة إلى مركز الأمانة 940.